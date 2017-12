“Del Twitter de ‘Teo’ hubo un hola, pero eso no quiere decir desnúdate”, dice su papá

Teófilo Gutiérrez, padre, defendió a su hijo, delantero de Junior que se llama igual que él, en una nota radial entregada al programa El Bordillo, espacio perteneciente a Emisoras ABC. Allí explicó que su hijo se “ha caracterizado por ser un compañero respetuoso” y que no ha hecho “separar a ningún matrimonio”.

Sobre el aparente mensaje que le mandó desde su cuenta de Twitter a Gladys Ortega, esposa del paraguayo Roberto Ovelar, quien ya se fue del cuadro ‘tiburón’, explicó en varios apartes:

“Lo que dice Ovelar es cierto, del tuit de Teo hubo un ‘hola’, pero un ‘hola’ no quiere decir desnúdate, ni quiere decir que alguien te está faltando al respeto. Un hola puede ser una manera de llamar la atención o una manera de conocer amigos… pero no sabemos a ciencia cierta si fue Teófilo Gutiérrez el que lo hizo, o si fue la persona que manejaba sus redes o si fue cuando se las hackearon”.

El artículo continúa abajo

“’Teo’ me contó que en ningún momento lanzó ese tuit y mucho menos para la señora de un compañero… Él tenía a una persona manejando sus redes y todavía no se entiende por qué lo hackearon y apareció este ‘hola’, no fue nada más”, enfatizó.

Además, contó que “‘Teo’ y Ovelar hablaron y llegaron a un entendimiento, pero como eso se filtró dentro del camerino, llegó el bochinche y el cuento, eso es lo que está pasando ahora… Ellos como personas maduras lo habían solucionado… En Junior se están encargando de filtrar cosas que no deben salir del camerino”.

Y también, hizo referencia al caso de James Sánchez, volante juniorista, ya que en su momento el periodista Hugo Illera publicó una columna en la página Diario Deportes diciendo que por su culpa Sánchez se había separado de su esposa:

“Teo’ no ha separado ningún matrimonio y yo le creo a mi hijo, conociéndolo a él , sus valores con su esposa y su familia, no creo vaya a intentar dañar una familia”.

A continuación, el audio competo de la entrevista: