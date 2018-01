“No sé si sentirme traicionado; me quería retirar acá”: Ómar Pérez

Las declaraciones del jugador fueron entregadas al programa ‘En la jugada’, de RCN Radio, en donde señaló que la llegada al plantel del también volante ofensivo Armando Vargas fue un indicativo para que él no continuara.

“El presidente [César Pastrana] dice que habló con Gregorio [Pérez, el técnico] y que por eso trajeron a Armando [Vargas] de vuelta a Santa Fe. ¿Entonces para qué me quedó?… Todo pasó porque no iba a tener minutos”, señaló.

Sin embargo, indicó que no se quería ir del equipo: “En 3 meses cumplo 37 años, a esta edad quién piensa que yo quiero mover a mi familia después de todo lo que hice con Santa Fe. Esta es mi casa, me quería retirar acá”.

Por otro lado, emitió frases en las que dejó ver que no todo estuvo del todo claro con relación a su salida:

“Me parece todo raro, muy extraño… Si el presi me hubiese dicho que me quedara a tiempo, no estaríamos en todo esto… Yo prefería jugar 6 meses más en Santa Fe y dedicarme a otra cosa… No sé si puedo sentirme traicionado, creo que puedo decir que mi ciclo se cumplió… Si el técnico dice que no me quiere en el club no pasa nada, yo lo respeto, pero él sabe que siempre fui el primero en la fila para los trabajos”.

También expresó tener ofertas que está estudiando para seguir con su carrera y que se está preparando para ser director técnico.

Finalmente, dejó 2 conclusiones, una sobre su homenaje y otra acerca de sus errores: “El partido de despedida lo acepté por los hinchas de Santa Fe, ellos me dieron mucho… Mil veces me equivoqué y de eso aprendí”.

