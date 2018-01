No es seguro (lastimosamente) que Yerry Mina pueda celebrar sus goles bailando

El defensor central colombiano fue consultado en la rueda de prensa de su presentación oficial por la posibilidad de que siga celebrando sus goles de la manera que suele hacerlo y fue claro al asegurar: “Vine a trabajar y, sobre los bailes, me adaptaré a lo que diga el grupo”.

Mina tendrá que consultar con su entrenador y compañeros la viabilidad de continuar con sus llamativos bailes. Sin embargo, las esperanzas de verlo celebrando a su estilo siguen vigentes al recordar que Neymar celebró bailando (de manera corta y discreta) algunos de sus goles en Barcelona.

El colombiano también aseguró que su principal objetivo en esta nueva etapa es “aprender de sus compañeros”. De hecho, la palabra “aprender” fue la más utilizada por él cuando se le preguntó repetidamente por su proceso de adaptación.

Mina, primer colombiano que llega a la primera plantilla del Barcelona, no dudó en asegurar que vivió un momento especial cuando Messi se acercó a saludarlo. “Se me erizó la piel cuando se me acercó”, aseguró Mina para el que el argentino “es el mejor del mundo”.

“Estoy tranquilo. Sé que es un gran club. Desde que llegué se nota el buen ambiente que hay dentro y fuera del club. Estoy tranquilo, voy a ir paso a paso, conociendo y aprendiendo mucho de ellos”, insistió.

Con EFE y AFP