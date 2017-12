¿Se queda? Nicolás Vikonis sugiere que seguirá en Millonarios

“No tengo idea si me quedo o me voy, habrá que pensar y analizar”, había dicho el uruguayo a AS Colombia tras haber conquistado la decimoquinta estrella con el cuadro ‘embajador’.

Pero este miércoles, una foto durante sus vacaciones habría dado la noticia que esperan los hinchas azules que no quieren que Vikonis se vaya después de haber ganado el título del fútbol colombiano.

El artículo continúa abajo

“Cargando pilas para el 2018 que se viene divino”, escribió el portero etiquetando la cuenta oficial de Millonarios y usando el ‘hashtag’ #CopaLibertadores. Además puso el emoticón de un corazón de color azul y una estrella con el número 16 al lado, lo que significaría que buscará con el equipo bogotano igualar en el historial de títulos de Liga Águila al Atlético Nacional.

Para Deportes RCN, el guardameta despejó todas las dudas. Ahora habrá que ver qué decisión toma el técnico Miguel Ángel Russo frente a si elige a Vikonis para cuidar el pórtico ‘embajador’ en la Libertadores y al venezolano Wuilker Farínez para la Liga o viceversa.