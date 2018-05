Así mismo, aseguró que no respondía a esos rumores porque no tiene tiempo, y que Neymar ya ha aclarado que se quedará en el PSG.

“Ya lo ha dicho (que se quedará en el PSG). No lo va a hacer cada vez. Responder a todos los rumores de los medios no sería profesional”, dijo el presidente en declaraciones citadas por AFP.

El artículo continúa abajo

Los rumores de la llegada de Neymar al Real Madrid hacen eco cuando la prensa española asegura que es un hecho.

Mundo Deportivo, por ejemplo, afirmó en el 2019 el brasilero firmará con el club ‘merengue’, mientras que el periodista español Antón Meana, encargado de cubrir la actualidad del Real Madrid en la Cadena Ser, declaró en Caracol Radio, que “Neymar no está feliz en París y que antes o después lo veremos en Madrid”.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el jugador presentó la nueva indumentaria del PSG anunciando que se siente “orgulloso de usar la nueva camiseta (del PSG) y continuar dando alegrías a todos”.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh

— Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018