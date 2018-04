Para julio, el equipo de Movistar tendrá a sus tres fichas claves disputando el Tour de Francia: Alejandro Valverde, Nairo Quintana y Mikel Landa, pero aún no define quién liderará al equipo español. Lo cierto es que ninguno parece ceder.

Según declaraciones citadas en la columna de opinión de Hodd, en el portal Velonews, Eusebio Unzué, manager del Movistar Team, aseguró que “hemos sido el equipo del World Tour por 4 veces, ahora queremos ganar el Tour (otra vez)”, pero sin dar ningún nombre.

Según el periodista la convivencia en el ciclismo no resulta nada bien en la mayoría de casos. Y es que Landa, ya aseguró, según Hodd, que no recibirá órdenes e irá por la camiseta amarilla. “Es tiempo de ganar un gran Tour. Antes, me decían que me sentará y lo hize, Está vez, no lo haré”, dijo el ciclista.

Por su parte, Alejandro Valverde no “usurpara el trono de nadie” y considera que es una idea fascinante y hasta divertida el hecho de que los 3 compitan por el título en Francia.

Según el artículo, Nairo Quintana tendría la ventaja sobre sus dos compañeros, pues “para ganar el Tour hay que conocerlo” y el colombiano ha logrado 3 podios en 4 largadas, mientras que Landa solo ha participado dos veces. Además, Quintana, de los 3, es el mejor escalador y sabe manejar la presión.

El Tour de Francia se disputará del 7 al 29 de julio.