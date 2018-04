Nairo Quintana, en el décimo lugar, fue el mejor colombiano de la fracción de 160 kilómetros, la cual tuvo 3 altos de tercera categoría y uno de segunda a 7 kms de la meta, ascensión en la que se despegó del pelotón junto a Alaphilippe y al eslovaco Primoz Roglic. Sin embargo, en el tramo final fue absorbido por el grupo.

Allaphilippe, del conjunto belga Quick Step se quedó con el triunfo y el liderato de la carrera luego de un cerrado embalaje con Roglic.

El lote arribó a 23 segundos con Nairo, pero sin el local Mikel Landa, compañero de Quintana y quien le disputa al boyacense la capitanía del equipo Movistar.

La segunda jornada será este martes 3 de abril sobre 168 kilómetros con 2 altos de tercera categoría, uno de primera y uno de segunda a 7 kms de la llegada.

Resultados de la primera etapa:

Top ten after today's stage of #itzulia / #paisvasco – brilliantly timed launch from @alafpolak and @rogla to go clear. No catching those lads on a descent… this race is already setup beautifully. pic.twitter.com/IpJrpkjC1W

— tom owen (@owentcharles) April 2, 2018