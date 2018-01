Alguien rumoró que ‘El Muñeco’ Gallardo podría dirigir a Colombia y él lo negó

“Le agradezco, pero no. Yo vengo de extender un contrato con esta institución que me lo ha dado todo, que me tiene muy contento en el lugar donde estoy, donde hay muchos desafíos por delante”, fue la respuesta de Marcelo Gallardo al interrogante, que compartió ESPN.

El ‘Muñeco’ enfatizó en que desea empezar el año pensando en lo que tiene por delante con el equipo ‘millonario’.

Por ahora no aparecen candidatos extranjeros consolidados para un posible reemplazo de Pékerman en la Tricolor. En el momento, luego de la firma de Reinaldo Rueda con Chile, el único opcionado parece ser Juan Carlos Osorio, quien actualmente dirige el combinado nacional de México.