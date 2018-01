“Estoy embarazada, no soy bailarina y nadie me violó ni amenazó con cuchillas”

La mujer entregó su versión de los hechos al canal C5N de Argentina, medio ante el cual explicó que acudió a la justicia luego de que se empezará a ensuciar su nombre por el escándalo, del cual hace parte otra dama que, según Cinthia, sí es bailarina.

A continuación, los conceptos de la mujer, quien dice ser una persona humilde que trabaja para mantener a su familia:

– “Se nota que tengo pancita [está embarazada]. No soy bailarina, nunca lo fui. No sé de dónde sacan todo eso. Mi verdad se la di a la jueza”.

– “Nadie me violó y eso lo quiero recontra aclarar, en ningún momento denuncié abuso sexual ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron maltratos. Los audios que tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos”.

– “Lo demás, lo que haya hecho o dicho Cathy [la otra dama] no me incumbe… no tengo nada que ver con eso”.

– “Fui maltratada y golpeada, tengo las pruebas y los audios”.

– “Me empecé a descomponer después de 11 horas de declarar. Lo está sufriendo mi bebé y mis 2 hijas, que son de edad escolar”.

– “No me amenazaron con cuchillas. Había cuchillas y eso me asustó, pero en ningún momento dije que me pusieron una en el cuello, ni que me amenazaron”.

– “En ningún momento fue un arreglo de plata de prostitutas ni bailarinas, no soy nada de esas cosas que están diciendo. Soy una madre de familia, ama de casa, vivo como puedo; vendo ropa, cosméticos, hago lo que puedo de mi vida”.

– “Había una bailarina, pero no era yo. Porque si fuese bailarina, tendría otro cuerpo y otro estatus de vida”.

– “Fui a hacer la denuncia porque ya me estaban ensuciando y diciendo cosas sin que yo dijera algo… Y todos ellos [los jugadores] me llamaban para ofrecerme plata, todo eso está en las pruebas”.

– “Cómo les explico a unas nenas de 7 y de 10 años que dicen que su madre es prostituta o bailarina cuando me ven que duermo todas las noches con ellas y que de día hago lo que puedo para mantenerlas”.

