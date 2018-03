Para no perder el invicto Quintana le exigió “al médico Ochoa que me cambiara, la tribuna comenzó a hacer lo mismo. Le dije de todo al juez y no me expulsó. Eso parecía seña de que había un compromiso con alguien de afuera. Víctor Cañón entró por mí y tapó el penalti”, aseguró el exarquero en una entrevista para EL Tiempo, citada por el portal CincoCero.

Por esa razón, según el portal antes mencionado, muchos están en desacuerdo con la cifra 1.024 minutos, que fue lo que duró su arco sin recibir un gol. Un promedio de dos meses y más de 10 partidos.

El récord de Otoniel terminó el 14 de noviembre, el partido siguiente al curioso acto, cuando Apolinar Paniagua, jugando para el Deportivo Pereira, le convirtió tres goles.