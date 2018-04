Colombia cayó al puesto 16 del ‘ranking’ Fifa, la peor ubicación desde septiembre de 2012 que se ubicó 22, indica El Tiempo. Ni la histórica victoria ante los franceses en París puedo evitar la pérdida de 3 colocaciones.

¿Por qué la caída? Si bien el artículo del medio citado asegura que debido a la igualdad sin goles ante Australia bajó el puntaje con respecto a otros seleccionados que iban detrás, el colchón de resultados que tenía Colombia del Mundial 2014 empieza a flaquear.

Para hacer el ‘ranking’ la Fifa tiene en cuenta 4 factores:

Puntos del partido: 3 por victoria, 1 empate, 0 por derrota y 2 en caso de ganar por penales, y uno si cae en dicha tanda.

Relevancia del juego: 1,0 para partido amistoso, 2,5 para Eliminatoria mundialista, 3,0 para competición final de confederación (Copa América, Eurocopa, etc.) o Copa Confederaciones y 4,0 para los partidos del Mundial.

Fuerza contendientes: Se basa en una fórmula: 200 (puntaje asignado al primero del ‘ranking’) menos el puesto de clasificación del equipo rival. Si estos están por debajo del 150, su puntaje será de 50.

Fuerza confederación: La fuerza de cada una se calcula de acuerdo con el desempeño en los últimos 3 Mundiales. Así pues Conmebol tiene 1,00 y Uefa 0,99. Las restantes 4 tienen un coeficiente de 0,85.

Una vez se tienen claros los valores de estos se multiplican. En el caso de Colombia luego de sus partidos del mes de marzo de 2018 fue así: la victoria ante Francia dio 570,92 puntos (3 –puntos- x1 importancia del partido- x 191 –posición rival- x0,995 – coeficiente confederación-). El empate con Australia dio 150,78 puntos (1x1x163x0,925).

Si bien la Fifa aclara en su propia web los coeficientes de cada confederación, los ‘socceroos’, pese a formar parte de la AFC (confederación de Asia), tienen un mayor coeficiente que los demás equipos de dicho continente. Japón, por ejemplo, tiene 0,92, al igual que Corea del Sur. Lo mismo ocurre en Europa, donde Francia o Italia, por nombrar algunos, tienen 0,99, pero Islandia (rival de México en marzo) tiene 0,92.

El artículo continúa abajo

Además de los encuentros recientes también se tiene en cuenta los resultados de los últimos 4 años en todas las competiciones oficiales y partidos amistosos. Sin embargo, entre más lejanos en el tiempo, menos valor tienen.

El promedio de los juegos del último año (suma de los puntos por partido dividido por el número de encuentros) tienen el 100 % de su valor. Los siguientes 12 meses, el 50 %; dos años atrás el 30 % y 3 años atrás el 20 %. Al sumar cada uno de ellos se da el puntaje final del ‘ranking’, y por ende su lugar en el mismo.

El Tiempo compara el rendimiento de Colombia con Perú (11º en el ‘ranking’) para explicar el por qué pese a que se le ganó a Francia, sigue perdiendo lugares. Ambos seleccionados jugaron 10 encuentros en el último año, y mientras que la Selección ‘cafetera’ ganó solo 3 partidos, empató 5 y perdió 2, el cuadro incaico ganó 7 y empató 3.

Claro, luego del Mundial los resultados no han sido precisamente los mejores. En los 45 partidos que se disputaron, Colombia ganó 22, empató 10, perdió 11. Los 2 encuentros restantes se definieron por penales y ganó una serie (Perú 2016), y perdió la otra (Argentina 2015). Si bien el rendimiento es del 57,7 % no es malo, las victorias contra Bahréin, Kuwait, Haití, Camerún o China en amistosos no suman mucho.

Adicionalmente, la buena actuación de la Selección en Brasil ya únicamente tiene un peso del 20 %, por lo que el ‘colchón’ que tenía Colombia se ha ido agotando paulatinamente y ha perdido 13 lugares, y ni siquiera desde 2014, sino desde 2016 a la fecha, la última vez que estuvimos en el podio del ‘ranking’.