Jugador del Cali desmiente que hubiera volcado su carro en estado de embriaguez

“Eso no es cierto. Solo que como era mi carro, la gente dice que era yo el que maneja. Pero no estaba en el sitio sino en mi casa”, indicó a El País de Cali el atacante ‘azucarero’, donde también explicó quién era entonces el sujeto que conducía su automóvil:

“Le presté el carro a un amigo para que diera una vuelta, él no estaba en estado de embriaguez e iba solo. No he podido hablar con él para saber qué fue lo que pasó, él como que salió muy asustado del carro y se fue. Me dí cuenta del accidente porque me llamó un guarda de tránsito a decirme que ese era mi carro”