En declaraciones a Señal Colombia y a Espn, ‘Superman’, aseguró que la jornada de este domingo era muy difícil y que tocaba llegar con fuerzas reservadas.

“Una etapa rápida con un nivel muy alto, hoy no se podía comer ni beber nada, lo que contaba eran las fuerzas (guardadas) de días anteriores”.

De igual forma, contó que conocía la carretera y que se defiende en pavimentos en malas condiciones que suelen ser peligrosos, sin embargo, el nivel de Yates es superlativo por lo que decidió entrar en el grupo de Pinot y Dumoulin.

“La carretera estaba como me gusta a mí, tengo confianza cuando está dañada (…). He salido por Simon (Yates), pero es increíble, está en gran forma y he decidido ir con el grupo de Pinot y Tom”.

Confesó que al final no se sentía con bastante fuerza y lo que le interesaba “era conservar mi ‘maglia’ blanca”, ya que es lo que lo “motiva” y más en su primer Giro, por lo que “he dicho ‘voy hacer el sprint’ para poder conseguir al menos 6 segundos más de bonificación”.

López logró la segunda posición en la jornada y ascendió al quinto puesto de la clasificación general, siendo el mejor colombiano de la competencia.