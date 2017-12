‘Supermán’ López renovó con Astana hasta 2020 y será su líder en el Giro

“Tiene todo lo que necesita para hacerlo bien: talento, perseverancia, espíritu de lucha, es un gran escalador y hace una contrarreloj fuerte, solo necesita tiempo y experiencia”, dijo Vinokourov en declaraciones resaltadas por la agencia EFE con referencia a la capitanía que le entregará al pedalista colombiano de 23 años de edad.

López debutó en las carreras de 3 semanas en la Vuelta a España de 2016, pero una caída lo obligó al abandono. Mientras que en 2017 fue octavo en la general y el mejor juvenil de la ronda ibérica, con lo cual demostró que podía competir con los mejores del pelotón internacional, de ahí la apuesta de la formación kazaja por el corredor boyacense para las grandes pruebas.

El artículo continúa abajo

Además, Vinokourov también dejó claro que ante la partida del italiano Fabio Aru, el jefe de filas para el Tour de Francia de 2018 será el danés Jakob Fuglsang, séptimo en la edición de 2013.

Our leader for the @giroditalia 2018 will be @SupermanlopezN. #AstanaProTeam #Giro101 #Giro Photo by @bettiniphoto pic.twitter.com/BftCxk5oQ8

— Astana Pro Team (@AstanaTeam) December 18, 2017