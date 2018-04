Y es que desde el inicio, el español dio de que hablar. En la parrilla de salida, al catalán se le paró su moto. En vez de esperar el procedimiento de arranque, el motociclista se puso a correr e hizo unas maniobras para intentar arrancarla, lo que retrasó el comienzo de la competencia y por lo que fue sancionado con un ‘Ride Through’, que lo ubicó en la posición 19.

