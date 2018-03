Gutiérrez escribió: “when God says if nobody says no”. Evidentemente, el delantero del Junior de Barranquilla se equivocó a la hora de usar la palabra ‘if’, que traduce un si condicional, en vez de ‘yes’, la palabra que correspondía al mensaje que quería enviar: “cuando Dios dice sí, nadie dice no”, es decir, “when God says yes, no one says no”.

Todos sus seguidores lo notaron, dado que fue un error claro, y no tardaron mucho en llegar las burlas y comentarios chistosos al respecto. Uno que otro seguidor entendió que ‘Teo’ estaba citando una parte de una canción cristiana que dice: “When Jesus say yes, nobody can say no”.

Estas fueron varias de las burlas que le quedaron consignadas en la casilla de comentarios de la última publicación que realizó Gutiérrez en esa red social:

