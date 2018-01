Lucas Barrios, nuevo jugador de Junior... perdón, de Argentinos Juniors

“Hoy iba a venir Lucas Barrios a Barranquilla, pero tiene un problema familiar enorme y no puede venir. Me lo explicaron muy cariñosamente”, dijo Fuad Char, máximo accionista del Junior, este jueves, de acuerdo con El Heraldo.

Barrios, entrevistado por TyC Sports, confirmó que el ‘Tiburón’ sí lo buscó, pero desmintió que hubiera tenido un “problema familiar” enorme para irse a Barranquilla.

“A mí me sorprendió también, porque […] cuando me reuní con mi empresario le dije que […] quería quedarme en Argentina y que me quedaba con la familia. Ningún problema familiar“, aseguró el argentino nacionalizado paraguayo.

“Mi agente le comunicó a la gente de Junior, que hizo un esfuerzo enorme por contratarme, que yo quería quedarme acá. La verdad es que cuando un presidente te viene a buscar de la manera en que me vino a buscar el presidente de Junior, se valora un montón. Pero, bueno, a veces hay que aceptar las decisiones personales”, añadió Barrios.

El fallido fichaje del delantero a Junior hizo que muchos recordaron lo que sucedió el 26 de mayo de 2014 en Barranquilla, cuando se difundió en redes sociales la mentira de que le quitarían la estrella obtenida por Nacional para dársela al Junior.

Muchos barranquilleros creyeron la falsedad y salieron a las calles a celebrar.

Argentinos Juniors se queda con Lucas Barrios y los del Junior se quedaron celebrando su contratación, como cuando celebraron el "título" ante Nacional. Celébralo curramba — Nicolás Mayorga P (@NMayorgaP) January 11, 2018

Celébralo Curramba!! — Oscar Leonardo Gil (@oscargil) January 11, 2018

7 de Enero: Celebrarlo Curramba, Lucas Barrios viene a Junior! 11 de Enero: Lucas Barrios no viene por "calamidades domésticas" Alegrías fugaces por los siglos de los siglos. — Nicolas Garzon (@nicogarzonv) January 11, 2018

Dizque Mina acaba de anunciar que renuncia a su contrato con el Barcelona para venir al Junior, ya lo están esperando en el aeropuerto de Barranquilla, curramba se viste de fiesta. — señas. (@secas__) January 11, 2018

El siguiente es uno de los tuits que daba por confirmado el fichaje: