La jornada era plana, aunque con un alto de cuarta categoría a falta de 8 kilómetros para la meta, trayecto que transcurrió sin mayores alteraciones hasta antes de la subida, momento en el que apareció la lluvia y López, mejor colombiano en el puesto 11 de la general a 3:17, perdió el paso junto al ecuatoriano Richard Carapaz, líder de los jóvenes, y al local Domenico Pozzovivo, cuarto en clasificación individual.

Este corte hizo que adelante aceleraran el paso, pero atrás hicieron lo propio y 3 kilómetros después hubo reagrupamiento.

Entre tanto, el también colombiano Sergio Luis Henao atacó en la única dificultad montañosa del día, pero fue rápidamente alcanzado. Suerte similar a la de Carlos Betancur, quien se despegó por algunos metros del pelotón en el descenso y cazado cerca a la meta por el irlandés Sam Benett, embalador que se llevó la victoria en cabeza del lote.

La próxima etapa se llevará a cabo este viernes 18 de mayo sobre 180 kilómetros con un alto de cuarta categoría a 20 kilómetros de la meta y llegada sobre terreno plano.

En video, así fue la llegada:

🙌 @Sammmy_Be wins 12th stage of #Giro with a long-range sprint. 2nd win for the @BORAhansgrohe rider in the #Giro101. pic.twitter.com/VInh9JYgCq

— Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) May 17, 2018