Reputación de Froome quedó empañada para siempre, dice Lance Armstrong

Armstrong, quien afirma que es la última persona que debería opinar sobre esos temas, expresó a través de su podcast oficial que Christopher Froome podría ser exonerado por el resultado adverso que arrojó tras la etapa 18 de La Vuelta a España 2017, pero que ya el daño está hecho y el corredor británico quedó manchado para siempre.

El exciclista estadounidense pronosticó que a raíz de este hecho, el Tour 2018 va a ser un caos completo para el ‘capo’ del equipo Sky. “Sé exactamente cómo se siente esa mierda, y no es nada divertido”, agregó Armstrong en su podcast, citado por Cycling News.

Así mismo criticó el remate de temporada del pedalista británico, algo que según sugiere Armstrong pudo haber incidido en el resultado adverso del control antidopaje:

“¿Por qué carajos tenías que disputar la Vuelta a España cuando habías ganado el Tour por cuarta vez? Tienes una preciosa esposa y un precioso hijo. Podrías haber estado en la playa”

Lance tildó al ciclismo como el “felpudo” del deporte y reconoció gran parte de su culpabilidad en ello; de otra parte, criticó el reciente artículo de The New York Times donde registran el presunto dopaje de Froome, señalando que la noticia no es una sorpresa porque “encaja perfectamente” con la tradición de la competencia.

Pese a que dicha nota coincide con Armstrong en que la marca negra ya quedó tal vez para siempre en la hoja de vida de Christopher, el excorredor califica ese escrito como “el mayor montón de mierda que jamás haya leído”.

“Usted lee ese artículo y piensa que Chris Froome tenía un galón de EPO en el desayuno y eso no es exacto ni justo para él”, explica.

Como recuerda Cycling News, el vigente campeón del Tour deberá demostrar por medio de exámenes de laboratorio que no excedió las dosis mínimas permitidas de Salbutamol, como lo ha afirmado hasta el momento.

Para Armstrong, se le debe permitir el debido proceso a Froome para que explique lo que ocurrió; no obstante, vaticina que este puede durar varios meses.

Aquí, el podcast completo del exciclista: