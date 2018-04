Según lo cuenta el diario La Patria, César Duque señaló que “la molestia surge porque uno de los diseños que presentó la firma mexicana Keuka fue el elegido tanto por la institución como por Saeta para ser la camiseta oficial durante este año… Copiaron hasta las arrugas; nos vimos asaltados en nuestra buena fe”.

Al respecto, añade el medio, Sandra Carrero, gerente de mercadeo y ventas de Saeta, le respondió al representante de Keuka que no hubo ningún tipo de plagio: “Garantizo que no recibí de ninguna persona del Once Caldas algún diseño que otra marca haya hecho, porque tenemos un sello propio”.

El artículo continúa abajo

La Patria cerró su informe avisando que Keuka podría llevar el caso a instancias legales y que “la Superintendencia de Industria y Comercio evaluará si hay evidencia suficiente para demostrar que el actuar del Once y de Saeta se ajusta a alguna conducta establecida como desleal o prohibida”.

A continuación, la comparación entre los 2 uniformes que presentó el diario caldense: