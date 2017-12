“No tengo ni tuve ninguna relación con Teófilo”: Karina Cruz habla del escándalo

La mujer entregó su versión en una entrevista con El Heraldo. Aseguró que todo comenzó “hace como tres meses” cuando conoció unos audios que la involucraban a ella y a la esposa de Roberto Ovelar con Teófilo Gutiérrez, pero que lo suyo “hasta ese momento solo era una suposición”.

Recordó que en ese audio una mujer dice: “‘y al parecer Cruz’ —porque a mí me conocen es como Cruz—, ‘la que es y la que no es’, textualmente eso sí lo recuerdo, ‘la que es y la que no es esposa de James como que también salía con este señor [Teófilo]’, pero eso fue hasta ahí, eso fue un audio no más”.

Cruz contó en el diario barranquillero que después de eso “hubo otra persona que dio declaraciones totalmente falsas”, porque ella dice que no tuvo “ninguna relación con Teófilo”. Agregó que no conoce “ni siquiera a su esposa”, y que probablemente tampoco se han cruzado en el estadio, “ni a sus hijos, ni a él”.

La mujer dice que solo lo conoce como un compañero de trabajo de su esposo y como “un futbolista colombiano que ha jugado por fuera”, pero “más nada”. Puntualizó que eso era lo que más le “dolía”, porque en ese audio incluso aseguran que Gutiérrez le daba dinero.

Con esta entrevista desmiente abiertamente la versión que circuló en medios de comunicación según la cuál tuvo relaciones sexuales con Gutiérrez porque él la “chantajeó con fotos íntimas”. Incluso anunció acciones legales por la difusión de esos rumores.

Cruz también señaló en ese medio que durante todo el escándalo ha estado tranquila, y que si “hubiera tenido algo que ver” no había hablado, y que por eso publicó en su cuenta de Instagram “un post aclarando que eso no era así”.

Además, aseguró que su esposo “es una persona supertranquila” y que cuando salieron esos audios habló con él, pues era normal que “a raíz del escándalo hubiera llegado a dudar”. Pero no fue así, y dijo que nunca le hizo un reclamo.

Cruz afirmó que su matrimonio con Sánchez está “bien” y resaltó que como toda pareja tienen “problemas, dificultades, altos, bajos, risas, lágrimas”, porque “es difícil tener un esposo de esa profesión”.

Por último, Cruz dijo que ahora está “muchísimo más tranquila”. Indicó que está segura de que “esos rumores a las personas se les olvida” porque “llega un nuevo chisme y es en el que se enfocan”, y que como este era falso “no iba a tener trascendencia”.

Esta es la entrevista con el diario El Heraldo de Barranquilla: