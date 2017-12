Vinokourov, director del equipo de ‘Supermán’ López, será juzgado por corrupción

De hecho, será el Tribunal Correccional de Lieja el que dirá la última palabra sobre el caso en el que también está involucrado el exciclista ruso Alexandre Kolobnev, pues ambos son señalados de haberse puesto de acuerdo a apenas unos cientos de metros de la llegada de la prueba en cuestión.

Según los investigadores, Alexandre Vinokourov le pagó 150.000 euros a Kolobnev para que lo dejara ganar. El primero corría en el equipo Astana y el segundo lo hacía para el Katusha.

Los investigadores basan su acusación en el intercambio de correos electrónicos entre los ciclistas y en 2 pagos realizados en julio y diciembre de 2010, uno de 100.000 euros y otro de 50.000.

Vinokourov, de 44 años de edad, actualmente se desempeña como director del conjunto Astana y acaba de nombrar al pedalista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López como jefe de filas para el Giro de Italia de 2018.

Our leader for the @giroditalia 2018 will be @SupermanlopezN. #AstanaProTeam #Giro101 #Giro Photo by @bettiniphoto pic.twitter.com/BftCxk5oQ8

— Astana Pro Team (@AstanaTeam) December 18, 2017