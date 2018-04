Según Deportes Cuatro, las diferentes discusiones en la cancha que protagonizaron los jugadores, luego de que el árbitro decretara un penal a favor del Real Madrid en el minuto 93, cuando la Juventus había logrado igualar la serie 3-3, se volvió aún más tensa en el acceso a los camerinos.

De acuerdo con el medio, fueron 10 minutos de protestas contra el árbitro, los cuales fueron acompañados de “insultos, amenazas e incluso algún intento de abordaje”.

El portero ‘Gigi’ Buffon fue uno de los más molestos, luego apareció Chiellini, el DT Allegri y la tensión creció, por lo que Sergio Ramos con apoyo de la Policía debió intervenir para “calmar los ánimos”.

Este sábado, en rueda de prensa previa al partido en el que el Real Madrid enfrentará al Málaga el domingo 15 de abril, el técnico del conjunto español se refirió a la polémica y dijo sentirse “indignado” cuando se dice que fue un “robo”.

“La gente puede hablar de si es penalti o no lo es, no pasa nada. Para mí fue penalti y para otros no. Lo que me decepciona y me indigna es que digan que fue un robo”, señaló el exfutbolista, en declaraciones citadas por Mundo Deportivo.

Sin duda, será una de las decisiones arbitrales que pasará a la historia ya que ese penalti tiene al Real Madrid en la semifinal de la Champions, en la que enfrentará al Bayern Múnich.