Alejandro Fantino entregó sus conceptos en el programa que conduce en Radio La Red, denominado ‘Fantino 910’, en el que dejó por el piso a Junior de Barranquilla a pesar de que su equipo no le pudo ganar en Barranquilla.

“Creo que Boca va a pasar [a segunda ronda]. Este equipo de Junior no puede ganar en Brasil. Si las cosas son serias, así Palmeiras le ponga la reserva, Junior no tiene con qué ganarle. Vi a Junior contra Alianza Lima, que con suerte es un equipo de primera C, y así y todo le costó ganarle”, conceptuó.