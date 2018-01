Jugador sobreviviente de Chapecoense volvió a marcar un gol y así lo celebró

Ruschel anotó el tercer gol de la victoria de Chapecoense luego de una rápida jugada en la que sus compañeros aprovecharon un mal rechazo de la defensa rival y lo habilitaron para dejarlo solo frente al arquero.

El volante de Chapecoense, uno de los tres jugadores sobrevivientes, no desaprovechó la oportunidad de anotar y, de paso, dedicó su celebración a los fallecidos del vuelo que se dirigía a Medellín para que el equipo brasileño protagonizara la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

The Chapecoense survivor who went back to football, Alan Ruschel, finally scored his first goal since his comeback.

And obviously his celebration was to those who didn’t make it.

But if you look at this, it seems like he can see EVERY single one who died pic.twitter.com/TsjYrQJPPv

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 14, 2018