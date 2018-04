El rifirrafe se presentó en el programa ’90 minutos de fútbol’, en donde Amado, hijo del exjugador argentino Jorge ‘El Turco’ Amado, campeón de Colombia con Millonarios en 1978, dijo que el buen nivel de Armani viene desde que estaba en Atlético Nacional y que por ello era justo que fuera llevado a la Copa del Mundo.

Acá, apartes de la discusión con Cascini:

Amado: Hace 4 años que ataja bien Armani, no ahora.

Cascini: Pero no se ve. Y si sos colombiano por qué no nos avisaste. Nosotros no los hemos visto.

Amado: ¿Qué tiene que ver la nacionalidad, ¿Armani es colombiano o argentino?

Cascini: Argentino, pero cuando lo veías atajar en Colombia, por qué no nos dijiste. Empezaste a hablar ahora, cuando Armani vino a River.

Amado: ¿Armani ganó la Libertadores y no lo viste?

Posteriormente, cuando Cacini se quedó sin qué decir, inverno Ruggeri de la siguiente manera:

Rugeri: ¿Por qué en la eliminatoria no dijiste que había un arquero bárbaro?

Amado: Yo no soy el técnico de la Selección, que lo haga Sampaoli. Ruggeri, panqueque.

Ruggeri: Dije que Armani debería está lista de 28, no puedo seguir discutiendo.

Finalmente, la polémica no pasó a mayores pero terminó con Ruggeri haciendo gala del Mundial que ganó en 1986 y diciendo que saldrá desnudo a las calles de Buenos Aires si Colombia gana el título en Rusia 2018.

En video, la controversia al aire entre los 3: