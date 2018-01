Jorge Luis Pinto y Luis F. Suárez, 2 de los 3 los candidatos para dirigir a Ecuador

En la terna también estaría incluido Gerardo ‘Tata’ Martino, quien dirigió conjuntos como el combinado nacional de su país y el Barcelona de España.

Jorge Luis Pinto, en entrevista con la emisora ‘Super K800’ de Guayaquil, agradeció que su nombre haya sido tenido en cuenta: “La verdad no me quiero adelantar a nada, ustedes son los que me tienen de candidato, de ahí en adelante no quiero adelantarme hasta que se tome la decisión final”.

Sobre su situación laboral y contractual afirmó que es un entrenador “independiente” y sin “compromisos profesionales con ninguna organización”.

Por su parte, Luis Fernando Suárez, extécnico de Ecuador, declaró a ‘Radio Estrella’, también de Guayaquil, que es “un halago que en un prestigioso país con tan buenos jugadores me tengan como opción. Eso indica que mi trabajo es reconocido”.

Suárez dirige a Equidad, club con el que, según aclaró, tiene “contrato indefinido con la posibilidad de poder salir en cualquier momento”.

Entre los parámetros para elegir a Ecuador, Villacís aseguró que “se busca un timonel con experiencia en selecciones, manejo de relaciones humanas, implementación de la disciplina en diferentes contextos y contacto permanente con las divisiones formativas”.

Pinto ha estado al frente de Costa Rica, Colombia, Honduras y Panamá, mientras que Suárez lo ha hecho con Ecuador y Honduras.

Con información de EFE