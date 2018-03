“Es un orgullo. La verdad no estoy enterado de eso, no he hablado con mi representante, que es el que maneja esos temas. Sin embargo, es un orgullo que, así sean rumores, un equipo tan grande como Boca se fije en jugadores como uno”. Me llena de motivación y ganas de seguir trabajando”, declaró Duque citado por AS Colombia.

Boca Juniors estaría siguiendo al ‘ingeniero’ para un hipotético fichaje en el que el bogotano reemplazaría a Wílmar Barrios, con altas posibilidades de emigrar a Europa después del Mundial de Rusia.

Según Antena 2, emisarios del club ‘xeneize’ habrían estado presentes en el estadio Libertadores de América observando al jugador, que según la emisora fue recomendado a Boca por el técnico Miguel Ángel Russo.

De otro lado, respecto a la derrota sufrida por Millonarios este jueves a manos de Independiente, Duque analizó en AS Colombia: “Tuvimos varias opciones, yo tuve una, lamentablemente no las metimos. Ellos sí fueron contundentes, hicieron la que tuvieron y por eso se fueron adelante en el marcador”.