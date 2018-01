“Zidane sigue siendo mi ídolo”: James Rodríguez

Las declaraciones de James fueron entregadas al programa español ‘El chiringuito de jugones’, en donde principalmente habló de su etapa en el Real Madrid y de su relación con Zinedine Zidane, entrenador que pocos minutos le dio, motivo por el que tuvo que ser enviado al Bayern Múnich de Alemania.

“Mi salida del Real Madrid fue triste, fue duro, pero así es el fútbol… Los números estaban, pero como digo siempre, cada entrenador tiene gusto por sus propios jugadores y eso es respetable”, indico el cucuteño.

“Zidane es mi ídolo porque como jugador fue top y tenía mucha calidad. Yo admiro a los que juegan bien y él fue uno de ellos”, agregó.

Sobre su empatía con él señaló: “No sé si hubo ‘feeling’ [buenas sensaciones] o no”.

El artículo continúa abajo

No obstante, indicó que no tenía claro la causa por la que el francés lo relegaba al banco de suplentes: “Siempre que yo entraba, hacia cosas interesantes; pero ya no se debe pensar más en eso”.

Además, expresó que los periodistas no se portaron bien con él: “La prensa decía que yo entrenaba mal y eso no lo puedo aceptar porque como yo entreno no hay, trabajo mucho porque siempre quiero estar bien”

Finalmente, dejó claro que no se arrepiente de nada: “Dentro de mí estoy tranquilo porque cuando juagaba siempre daba el máximo, pero los que decían lo contrario querían hacer daño y no fueron justos conmigo”.

En video, las palabras de James: