“Esa pregunta no es pa’ mí”, respondió Rodríguez con cara de pocos amigos, aunque después tras la contrapregunta (que no se escuchó por el micrófono) dijo en tono tranquilo:

“Creo que todos son buenos. Quitaría a todos los once”

Aquí, el momento de la que fue tal vez la pregunta más curiosa de la rueda de prensa previa al crucial choque:

De otro lado, James prometió no celebrar si le llega a marcar un gol al club dueño de sus derechos deportivos y reiteró que no tiene ningún rencor contra el técnico Zinedine Zidane por no darle los minutos que requería en su última temporada con los ‘merengues’.