La fracción tuvo 134 kilómetros, un alto de tercera categoría y otro de segunda a 6 kilómetros de la meta, trazado en el que el español Pello Bilbao aprovechó para atacar sobre el final y llevarse la victoria.

Luis León Sánchez, también español y compañero de Bilbao en la formación Astana, fue segundo a 6 segundos; mientras que con la misma diferencia, pero en el tercer lugar, llegó Sosa, pedalista del Androni de Italia.

El artículo continúa abajo

El lote, reducido en número, arribó a 10 segundos con el resto de favoritos, entre ellos el británico Chris Froome. El boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’ López, jefe de filas del Astana y quien no se esmeró por ganar la etapa debido a que sus coequiperos tenían el mismo objetivo, ocupó el puesto 14 a 14 segundos.

La segunda etapa se llevará a cabo este martes 17 de abril sobre 145,5 kilómetros, trazado con un premio de montaña de tercera categoría y 2 de primera, uno de ellos en la meta.

Resultados:

Perfil de la segunda etapa:

Stage 1 #TotA:

Best young rider classification result by Fiat Luftner Innsbruck.

The White Jersey will be worn by Ivan SOSA CUERVO tomorrow. pic.twitter.com/1csXvxNyIK

— Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 16, 2018