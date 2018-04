Sobre el manejo de los entrenadores, Mejía dijo: “A Wilson Gutiérrez le hacía la alineación, pero [Gustavo] Costas no se dejó manosear y le tocó irse, el profesor [Gerardo] Pelusso no se dejó manosear y le tocó irse y don Gregorio [Pérez] no se dejó manosear y le tocó irse porque él [Pastrana] es el técnico, presidente, secretario…”

Posteriormente, fue más vehemente en sus señalamientos, aunque está vez hacia otra persona cuyo nombre no pronunció:

“Eso sí, [Pastrana] no es el chofer de las bandidas, él no es. Es otro, es otro que yo sé quién es y es el que lleva las bandidas a las fiestas. Es el que organiza las redes sociales. Técnico que le mandan decir. Yo sé quién es… calvito”, expresó literalmente.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar “Me quiero dar la oportunidad”: Pastrana hablando como si fuera nuevo DT de Santa Fe

Santa Fe actualmente se encuentra afrontando la Liga Águila y la Copa Libertadores con el gerente deportivo Agustín Julio como entrenador interino.

Sin embargo, en declaraciones posteriores a la destitución del estratega Gregorio Pérez, César Pastrana dio que iba a estar de la mano con Julio y que se quería dar una oportunidad.