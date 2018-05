El japonés, editor de la conocida página deportiva Goal en Japón, cuyo usuario en la red social es @TAS, debió publicar un mensaje en español aclarando que no es la entidad encargada de emitir la sanción, e incluso debió aclarar su nacionalidad, ya que varios creyeron que era chino.

Hola, Perú. Sé que lo estás pasando mal, pero yo no soy el TAS. ¡Así que por favor deja de maldecirme! Pero si lograra hacerte sonreír, entonces no me importan todos los abusos y seré feliz. Buena suerte en la Copa del Mundo. (Por cierto, no soy chino, ¡soy japonés!) #FuerzaPaolo

— 大川 佑 | @Tas | Goal編集長 | (@tas) May 14, 2018