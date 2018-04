Las palabras de Iniesta fueron captadas en cámara cuando el ‘Barça’ retornaba a la cancha, en el pasillo del estadio y justo después del entretiempo, momento en el que el conjunto romano iba 1-0 arriba en el marcador.

“Vamos a acabar perdiéndola [la serie] haciendo lo que hacemos”, advirtió Iniesta.

Y dicho y hecho, en el segundo periodo Roma marcó en los minutos 58 y 82 los 2 goles que necesitaba para avanzar a las semifinales.

No obstante, Andrés Iniesta no estuvo todo el tiempo en el terreno de juego, ya que fue sustituido en el minuto 81, cuando el ‘Barça’ aún estaba clasificando. Sin embargo, el cambio lo enfadó, según se pudo apreciar, pues no le dio la mano al su entrenador.

Un minuto después vino el tercer tanto de Roma y acabó la vida del Barcelona en la ‘Champions’, justo como lo vaticinó su capitán.

En video, las palabras de Iniesta:

Al final declaró: “La Champions es así cuando haces las cosas mal, cometes muchos errores y no te adaptas al tipo de partido que es”.