No llamé negro de mierda a Lerma; no voy a decir lo que él me dijo: Aspas

“Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye”, dijo Aspas en un trino destacado por el Celta.

Esta respuesta obedece a la denuncia hecha por Jéfferson Lerma luego de que su escuadra cayera 0-1 en la visita justamente al Celta de Vigo en la fecha 19 de la liga española, cuando expresó: “Aspas me ha llamado negro de mierda y eso no puede pasar. Se lo he dicho al árbitro, pero me ha dicho que le tenía hasta los huevos de tanto joderlo”.

Entre tanto, el arquero Rubén Blanco, compañero de Aspas, opinó en declaraciones destacadas por el diario AS de España que se está perjudicando a Aspas con este señalamiento: “Todos los componentes de la plantilla estamos en contra de cualquier acto racista… se está haciendo daño a la imagen de Iago y creo que es innecesario… yo creo en la palabra de mi compañero”.

Por su parte, el Levante hizo público su apoyo al lateral colombiano con una publicación en Twiiter:

Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol. pic.twitter.com/GoZGDZYZSD — Levante UD (@LevanteUD) January 14, 2018

Esta no es la primera vez que Lerma afirma ser víctima de comentarios racistas, ya que después de un duelo frente al Real Madrid había expresado lo mismo.