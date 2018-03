Todos los futbolistas saltaron a la cancha luciendo el 13, número que utilizaba Davide Astori; mientras que la afición hizo un mosaico con su nombre.

Además, hubo globos al aire, pancartas con diversos mensajes y el minuto de silencio se extendió más de lo estipulado.

Por su parte, el brasileño Vitor Hugo Franchescoli, autor del gol con el que Fiorentina se impuso 1-0, mostró en su celebración una camiseta con la imagen de Astori, quien perdió la vida luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras estaba en el hotel de concentración de su equipo.

El homenaje en fotos y videos:

13: The ball is put out of play and the stadium rises to pay its respects to Davide #DA13 💜⚜️ pic.twitter.com/yHgHpXW3nG

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 11, 2018