Gracias Dios por permitirme conocer un mundo donde reina el amor y la Fe.. Hija hermosa eres la muestra de las las grandes obras de nuestro padre.. un gol dedicado a mi hija y a todos los niños jóvenes y adultos luchadores incansables.. esto es temporal para tu honra padre amado.

A post shared by Sherman Andres Cardenas (@shermancardenas) on Mar 25, 2018 at 6:18pm PDT