Según varios medios británicos, al City le tocó regresar en otro autobús a Mánchester al terminar el partido que finalizó para ellos con derrota 3 a 0, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Aquí, algunas imágenes del impresentable hecho, difundidas por redes sociales:

Liverpool fans truly welcoming Man City bus

The scene in Liverpool as City’s bus arrived

📹: @tblfc pic.twitter.com/Pb268a3jc2

— COPA90 (@COPA90) April 4, 2018