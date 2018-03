Esteban Chaves fue octavo y Sergio Luis Henao décimo en la fracción de 188 kilómetros que tuvo 5 premios de montaña, 4 de segunda categoría y uno de primera a 5 kilómetros de la meta.

El vencedor de la jornada fue el local Rudy Molard, mientras que los 2 colombianos hicieron parte del lote líder, el cual llegó con 2 segundos de retraso.

De esta manera, Henao quedó octavo en la general, a 46 segundos; y Chaves noveno, a 48.

La séptima etapa se llevará a cabo este sábado 10 de marzo sobre 175 kilómetros, trayecto con 3 altos de segunda categoría y 2 de primera, uno de ellos en la meta.

Resultados de la sexta etapa:

Clasificación general:

En video, el último kilómetro de la fracción:

⏪ Revivez le dernier kilomètre et la victoire de @Rudymolard !!

⏪ Relive the last km and the victory of @Rudymolard!!#ParisNice pic.twitter.com/vSKfx3gD0o

— Paris-Nice (@ParisNice) 9 de marzo de 2018