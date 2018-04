El sorteo, celebrado en Madrid, dejó en el cuadrangular A a los combinados de España, Turquía, Marruecos y Tailandia.

En el B, el “el más duro de todos por la calidad de los rivales”, según la agencia EFE, quedó la Selección Colombia junto a las de Argentina, Francia e Irán.

El grupo C lo conforman China, Rusia, México y Corea del Sur, mientras que en el D quedaron Brasil, Inglaterra, Costa Rica y Malí.

El Mundial tendrá lugar en la cancha del colegio Sagrado Corazón y será el más alta participación de la historia, ya que en ediciones anteriores intervenían en él entre 8 y 12 selecciones.

La organización corre a cargo de la Federación Española de Deportes para Ciegos, Fedc; junto con la Once, Organización Nacional de Ciegos de España; y la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, Ibsa.

Así queda la fase de grupos del #MundialFútbolCiegos Madrid 2018.

This will be the group stage for the #BlindFootballWorldCup Madrid 2018. pic.twitter.com/FL38zv3mim

— Mundial Fútbol Ciegos (@MunFutbolCiegos) April 23, 2018