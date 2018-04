En diálogo con el programa ‘FOX Radio’ de Uruguay, Pérez explicó cómo tomó la decisión de César Pastrana, presidente de Santa Fe, de apartarlo de su cargo: “Nos rescindieron el contrato a un mes y pocos días de finalizar el mismo. Fue un cachetazo”. Y agregó en otro apartado: “Una semana antes el presidente había dicho públicamente que le íbamos a apuntar a la Libertadores y que yo tenía todo el respaldo”.

Después indicó que se creó un mal clima a su alrededor por el manejo que tuvo con algunos jugadores: “Primero con Ómar Pérez, que es ídolo y yo entendía que no estaba para 90 minutos, se lo manifesté al presidente y no le renovaron el contrato. Eso generó un malestar, no digo generalizado, pero bastante profundo”.

“Dentro del club hay un señor, un señor no, un tipo que maneja redes sociales y que es muy amigo del jugador que nombré [Ómar Pérez] como de otros que no están en el club y me hizo el mismo trabajo que le hizo a Gerardo Pelusso”, contó.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Para Pelusso, Ómar Pérez armó su salida de Santa Fe junto a gente del club

También aclaró que esta situación presionó al presidente: “No quise que contrataran Luis Manuel Seijas, yo quería a Macnelly Torres, y eso también me lo largaron [echaron encima] a mi”.

Y dijo que hubo más aspectos alrededor de su salida: “Hay otras cosas que tampoco voy a decir porque no me gusta ‘botonear’ [echar al agua a alguien], nunca lo hice, que están relacionadas con esto, pero que me duelen y es lo que nos toca vivir”.

Colombia “no es un medio fácil para trabajar; como todo, es difícil, y los resultados mandan”, concluyó.

En video, las palabras de Gregorio Pérez a partir del minuto 2:40: