Las imágenes, que se volvieron virales en Ecuador, muestran al futbolista en un centro de diversión nocturno en aparente estado de embriaguez y siendo reconvenido por miembros del cuerpo de seguridad del lugar.

Guagua, en declaraciones destacadas por el diario Olé, se disculpó por su comportamiento: “Me conocen y saben que no soy de andar en esto. De mi parte sólo puedo pedir perdón a todo Emelec. Soy consciente de que no era el momento de salir por el mal presente que estamos pasando. Me equivoqué y aceptaré las sanciones que puedan venir”.

El artículo continúa abajo

El zaguero, de 36 años de edad y quien ha disputado 2 Mundiales con su selección, enfrentó a Santa Fe en la primera jornada del cuadrangular 4 de la Copa Libertadores, certamen en el que venía siendo titular.

En video, Jorge Guagua de fiesta en Ecuador: