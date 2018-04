El programa Fox Gol Colombia divulgó el pasado primero de abril que tras las consultas con sus médicos, el técnico argentino no regresaría a dirigir a Millonarios.

El analista arbitral Rafael Sanabria aseguró que Russo “lamentablemente no va a regresar a Colombia”. Mas adelanté agregó:

“Tengo otra noticia desde Buenos Aires. Los médicos del profesor Russo le dijeron que lo mejor era no regresar, no a Bogotá, a la altura de Bogotá, a la altitud de Bogotá. Porque puede tener inconvenientes con su salud. Entonces la recomendación médica es que él no regrese a Bogotá”.