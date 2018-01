Español Gorka Elustondo se va de Nacional y regresa a su país

Elustondo llegó como agente libre a su nuevo club luego de rescindir su contrato con Atlético Nacional, informa Mundo Deportivo. Firmó hasta junio del 2019; es decir, por temporada y media.

OFICIAL | @GorkaElustondo es nuevo jugador del Rayo Vallecano hasta el 30 de junio de 2019.

La presentación oficial tendrá lugar mañana en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva a las 12:30 h.

¡Bienvenido Gorka!⚡️ pic.twitter.com/hIvbbRjNHM — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 17, 2018

El volante publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, agradeciendo al club, sus trabajadores, compañeros y afición por la experiencia de permitirle jugar en Colombia. De igual forma, prometió seguir siendo hincha ‘verdolaga’.

Mientras Futbolred recuerda que “el español no tuvo el semestre esperado, por lo que su rendimiento no fue el mejor”, los medios españoles no referencian cómo fue su paso por Medellín y lo ofrecen como una solución para el Rayo.

“Con la incorporación del futbolista vasco, el Rayo refuerza la retaguardia de su plantel, la que más está sufriendo, siendo uno de los equipos más goleados de la zona alta de la tabla”, dice Marca.