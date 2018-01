“Aprendí por las malas”: delantero de selección mexicana quemado con pólvora

El futbolista sufrió quemaduras de primer grado por las cuales fue atendido en un centro hospitalario, reseñó la página de ‘Medio Tiempo’.

Damm, de ascendencia alemana, se mostró arrepentido por manipular este tipo de elementos e invitó a que nadie lo haga para evitar situaciones así.

A continuación, el mensaje del atacante que fue difundido en las redes sociales:

“Primero que nada quiero agradecer a Dios porque fue un verdadero milagro que esto no haya pasado a mayores. Ojalá lo que me pasó a mi les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles. Primero Dios, regresaré pronto”.

Damm ha venido siendo convocado a su combinado patrio por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien le dio participación en las eliminatorias mundialistas y también en la Copa Confederaciones de 2017.