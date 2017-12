Sancionan a colombiano que se hacía pasar por jugador local en Ecuador

López, de 30 años de edad, era titular en El Nacional, elenco de primera división clasificado a la Copa Sudamericana. Sin embargo, su trasegar por el balompié del vecino país lo hizo vestir camisetas de otros conjuntos tradicionales, como Aucas, donde integró el equipo sub-20, Macará y Éspoli.

Ante esta situación, la comisión disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol le impuso una sanción de 6 meses a través de un informe en el cual se aclara que hubo “colaboración del futbolista en el proceso de investigación”.

No obstante, la Federación añadió en otro apartado que “remitirá todo el expediente a la Fiscalía para que inicie las acciones correspondientes”.

El artículo continúa abajo

De hecho, el propio López decidió contar su historia en los medios, testimonio que fue recopilado por el diario El Telégrafo.

“Desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar, había personas que me querían ayudar pero me ayudaron de la manera incorrecta. Me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta de que podía nacionalizarme tranquilamente”, relató.

Y señaló que esta sanción prácticamente le pone fin a su carrera deportiva: “Quiero pedir disculpas a todo el Ecuador y a El Nacional. Ya no tengo nadie que me ayude a solucionar mis documentos. Se me ha pasado por la cabeza ir a jugar a Colombia, pero nunca estuve registrado allá; prácticamente es empezar de cero”.