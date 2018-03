Frente a los recientes señalamientos que ponen en tela de juicio la limpieza con que Bradley Wiggins conquistó el título del Tour de Francia 2012, Froome, quien ya hacía parte del Sky por ese entonces, señaló:

“Nunca he visto algo así, no es mi experiencia dentro del equipo”

Señaló que es “basura completa” cuando se le preguntó si hizo parte del supuesto grupo de corredores que habrían usado corticoides para perder peso en la preparación a las principales carreras, indicó Cycling Weekly.

El artículo continúa abajo

“También me he enterado sobre esto a través de los medios, ni siquiera sabía que Bradley lo estaba usando”, añadió el ‘capo’ del Sky, citado por Cycling News, medio que relata que en la rueda de prensa previa al inicio de la Tirreno no eludió a los medios ni rehuyó las preguntas relacionadas a su caso de presunto doping en la Vuelta a España 2017 que aún no se ha resuelto.

Del mismo modo, defendió a su director de equipo frente a los que piden su renuncia:

“Estoy orgulloso de ser parte del equipo. No me hubiera quedado tanto tiempo y no estaría aquí si no creyera en el equipo y la gente que me rodea. Dave B. ha reunido a todas esas personas y tenemos un grupo fantástico”.

Froome, quien encabeza un cartel de estrellas para la carrera que inicia este miércoles, junto a corredores como Rigoberto Urán, Peter Sagan, Vincenzo Nibali y Tom Dumoulin, señala que estos temas no lo distraerán de su próximo objetivo deportivo.

“Es parte de algo con lo que he estado lidiando durante toda mi carrera como ciclista profesional”, subrayó.