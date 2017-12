"No tomé más de lo permitido”: Froome luego de su positivo por salbutamol

El ciclista del Sky, a quien se le halló en la Vuelta a España de 2017 una concentración de la sustancia de 2.000 nanogramos, el doble de lo autorizado por la UCI, se defendió en una entrevista con la cadena BBC afirmando que ha hecho todo al pie del reglamento.

“Mi legado no está manchado. Entiendo que esto pueda sorprender a mucha gente, pero no he infringido las reglas y no he tomado más de la cantidad permitida. La verdad saldrá a la luz”, expresó.

No obstante, explicó que siguió la recomendación del médico del Sky de aumentar la dosis durante la Vuelta.

El salbutamol es un broncodilatador que sirve para abrir los bronquios de las personas asmáticas, como Froome, y que puedan respirar adecuadamente.

“Llevo 10 años siendo ciclista, corriendo con asma y tratando los síntomas. Conozco los límites y nunca los he superado”, concluyó.

Con información de EFE