Según ‘Goga’, los estudios médicos realizados a Gaviria tras el incidente de este lunes arrojaron fractura del primer metacarpo de la mano izquierda. El corredor tendrá que ser operado y deberá afrontar 4 semanas de recuperación, indicó el médico ortopedista citado por CyclingNews:

Luego el equipo Quick Step confirmó la noticia:

Unfortunately, @FndoGaviria sustained a broken metacarpal on his left hand after crashing earlier today in #TirrenoAdriatico and he'll now require surgery. Join us in wishing him a speedy recovery! pic.twitter.com/fxJJxajDim

— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) March 12, 2018