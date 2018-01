Fotos y audio comprometerían a Cardona y Barrios, y ahora a Fabra, con escándalo

Según Crónica y TyC Sports, una de las denunciantes grabó una llamada entre ella y quien sería Edwin Cardona, en la que quien habla intenta “arreglar económicamente la situación”.

En la conversación, el hombre, con marcado acento paisa, le pide encontrarse en algún lugar para llegar a una solución, mientras ella, muy alterada, le reclama por la información que se ha divulgado en medios sobre ellas, en la que se asegura que son prostitutas.

Esta es la transcripción de parte de la conversación:

Mujer: ¿A dónde querés llegar? ¿Qué querés hacer? Contame.

Hombre: Arreglar eso, pues pa’ que no quede afectado ninguno.

Mujer: Decime cómo, y bueno, y vemos.

Las mujeres, según Crónica, se llaman Katherine y Cinthia (vea sus fotos), y lo que buscan “arreglar” es la supuesta agresión. La mujer que sostiene la conversación con el hombre, que señalan de ser Cardona, es Katherine.

Este medio asegura que conoció detalles de la denuncia de la que solo cuenta un fragmento en el que relata: “Tras ingresar al departamento, [Wilmar] Barrios le habría ofrecido algo para tomar y luego el propio futbolista la habría tomado del brazo para meterla en la habitación. Y allí la habría sometido sexualmente sin su consentimiento y luego habrían entrado otras dos personas, entre ellas Frank Frabra, quienes también habría abusado de ella”.

Agrega: “También la habrían orinado y golpeado en el brazo derecho. Y, cuando se retiró de la habitación, habría sido amenazada con un cuchillo”.

En el audio, divulgado por TyC Sports, se escucha:

Hombre: ¿Cuánto pide usted, pues? ¿Cuánto quiere?

Mujer: No se trata de cuánto quiero. No sé. A ver. Llamame más tarde. No sé qué decirte porque la verdad que todo lo que hicieron no tiene precio ¿Me entendés? Está la dignidad de todas, y un montón de cosas. Y aparte de eso, una amiga me pasó un WhatsApp donde ustedes están diciendo por Fox y por un montón de canales que nosotras somos unas mentirosas, que somos unas prostitutas, y somos las barrionderas del peluquero, cuando vos sabés muy bien que todo es mentira. […]. Con todo lo que están haciendo no sé a dónde quieren llegar.

La mujer le reclama que las versiones que se popularizaron sobre quiénes son ellas las han afectado porque tienen familia e hijos. Él insiste en un encuentro:

Hombre: ¿Por qué no nos reunimos todos, o usted no quiere verse con nosotros?

Mujer: Decime donde nos reunimos, a ver.

Ella, airada, le dice que “lo único” que le pide es que dejen de hablar de ellas. Él responde:

Hombre: Mujer, escúchame, pero entonces ustedes por qué dijeron todo eso.

Mujer: No, es que yo no sé de dónde salieron todas esas fotos de los golpes, yo no tengo idea. Recién Cynthia me está mandando las fotos y las cosas que están pasando en la tele. Yo no tenía idea de nada.

Hombre: Por eso. Entonces vamos a mantener esto en silencio, y vamos a organizar pues una reunión.

Mujer: Listo. Llamame cuando coordinés con todos, y voy. ¿Listo?

Hombre: Hágale pues.

Las fotos a las que se refieren en ese fragmento de la conversación, y que ella desmiente, también las divulgó Crónica, medio que aseguró que “el abogado de una de las víctimas aseguró que hubo violencia verbal, física y hasta un cuchillo”. Las imágenes las publicó un periodista en Twitter:

Estas imágenes han sido incorporadas a la denuncia de las bailarinas contra los jugadores de Boca en el marco de una causa por violencia de género luego de un confuso episodio con Barrios y Cardona. pic.twitter.com/MgoEgrZYwi — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 16 de enero de 2018

En esa cuenta, además, asegura que “Juan Cerolini, abogado de las bailarinas, explica que uno de los jugadores de Boca envueltos en el escándalo sacó un cuchillo en el ascensor”, y que otros dos jugadores del planten de Boca habrían estado presentes el día de los hechos, en el hotel Porteño, en la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires; y que ya se adelantan las acciones judiciales:

Frank Fabra y Manuel Roffo son los otros futbolistas de Boca que habrían sido parte de la fiestita violenta en Puerto Madero según las declaraciones en Prefectura de las bailarinas. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 17 de enero de 2018

Cardona y Barrios deberán presentarse a declarar a primera hora del día de hoy mientras que Fabra, Roffo, el peluquero y una persona llamada Sebastián lo harán más adelante en calidad de testigos. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 17 de enero de 2018

El medio asegura que “Barrios y Cardona fueron convocados este martes por el entrenador Guillermo Barros Schelotto para el partido de mañana ante Aldosivi en Mar del Plata, por los torneos de verano, y la dirigencia decidió no tomar medidas disciplinarias hasta tanto se expida la justicia”.

Cardona, por su parte, aseguró que este escándalo “es una falta de respeto” para ellos “como jugadores y padres de familia”. Aseguró que solo asistieron al lugar a cortarse el pelo y no pasó nada más. El volante calificó el hecho de “extraño” y se lamentó porque tiene un “conflicto” con su esposa “por algo que no sucedió”.

